Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine'yi Topluyor!

Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde New York'ta katıldığı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında yaptığı temasların yansımaları da kabinede ele alınacak. Erdoğan'ın dünya liderleriyle gerçekleştirdiği görüşmelerde, Gazze'deki insani dram, Ukrayna-Rusya savaşı ve küresel enerji güvenliği öne çıkmıştı. Bu çerçevede Türkiye'nin çok taraflı diplomaside üstlendiği rol ve önümüzdeki dönemde atılacak adımlar değerlendirilecek.İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kabinenin en kritik gündem maddelerinden biri olacak. Türkiye'nin, Filistin halkına yönelik insani yardımlarının kapsamı genişletilecek. Gazze'ye ulaştırılan sağlık, gıda ve barınma yardımları artırılırken, diplomatik alanda da Türkiye'nin ateşkes ve kalıcı barış için girişimlerini sürdüreceği vurgulanacak.Kabine toplantısında enflasyonla mücadele, vatandaşın alım gücünü artırmaya dönük destekler ve piyasaları istikrara kavuşturacak adımlar görüşülecek. Çalışanlara yönelik sosyal destekler yeni projeler ve tarımsal üretimi teşvik edecek düzenlemelerin ele alınması bekleniyor.Toplantıda, TBMM çatısı altında kurulan 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu' da kabinenin gündeminde olacak. Komisyonun hedefleri doğrultusunda, toplumda huzuru ve güveni kalıcı hale getirecek yeni politikaların istişare edilmesi planlanıyor.1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi 4. yasama dönemine başlıyor. Kabine toplantısında Meclis'e sunulacak öncelikli kanun teklifleri masaya yatırılacak.