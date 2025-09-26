Selden Sonra Bungalovlar Kaldırılıyor!

Rize'nin Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçelerinde geçtiğimiz hafta etkili olan kuvvetli sağanak yağışların ardından Fırtına Deresi'nin debisi aniden yükseldi. Bölgede birçok noktada taşkın ve heyelan meydana gelirken, dere kenarına inşa edilen bungalov ve tiny house tarzındaki konaklama tesisleri büyük zarar gördü; bazıları dere sularına kapıldı.Yetkililer, dere yatağı ve taşkın sahasına yakın bölgelerde yapılaşmanın hem can hem de mal güvenliği açısından riskli olduğunu vurguladı. Selin ardından bungalov ve tiny house sahipleri, kendi imkanlarıyla tesislerini güvenli alanlara taşımaya başladı.Özellikle Çamlıhemşin merkezden Ayder Yaylası'na uzanan Fırtına Vadisi kesiminde çok sayıda bungalov bulunuyor. Bölge sakinleri ve işletmeciler, sel felaketinin ardından ciddi endişe yaşadıklarını belirtti. Bazı işletmeler tesislerini ağır iş makineleri ve kamyonlarla güvenli alanlara taşırken, bazıları ise tamamen kaldırma kararı aldı.Bir işletme sahibi, “Yıllardır burada turizm amaçlı hizmet veriyoruz. Ancak her selde aynı korkuyu yaşıyoruz. Artık can güvenliği her şeyden önemli. Bu yüzden bungalovları sökmeye başladık.” dedi.DSİ ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, bölgede incelemelerini sürdürüyor. Dere kenarında bulunan kaçak veya riskli yapıların tespit edilerek kaldırılacağı, doğal dengeyi bozan müdahalelere izin verilmeyeceği bildirildi.Yetkililer, Fırtına Deresi'nin ani yağışlarda hızlı bir şekilde taşabildiğini hatırlatarak, dere yatağına birkaç metre mesafede yapılan yapıların ciddi risk taşıdığını vurguladı.Bungalovların kaldırılması, bölgedeki turizmi doğrudan etkileyecek. Fırtına Vadisi, doğa turizmi, rafting ve konaklama tesisleriyle son yıllarda yoğun ilgi görüyor. Uzmanlar, bölgenin asıl cazibesinin doğallığında olduğunu belirterek, “Doğaya zarar vermeden ve güvenli alanlarda yapılacak yatırımlar turizme katkı sağlar. Dere yatağına bungalov yapmak sürdürülebilir değil.” değerlendirmesinde bulundu.