Mabel Matiz Adliye'de!

Mabel Matiz'in son şarkısı gündeme düştü.Daha önce yine yazdığı şarkı sözleri nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Matiz'in bu kez 'Perperişan' isimli şarkısı tepkilere neden oldu.Tepkilerin hızla yayılması üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da 5651 sayılı Kanun kapsamında, kamu düzeni ve genel sağlık gerekçesiyle erişim engeli talep etti.Mabel Matiz'in 'Perperişan' adlı şarkısına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebiyle erişim engeli getirildi.İçişleri Bakanlığı da Mabel Matiz'e suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:'Şarkıcı Mabel Matiz hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 226'ncı maddesi kapsamında, İçişleri Bakanlığımızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.'Matiz hakkında ‘Perperişan' isimli şarkının sözleri nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın şikayeti sonrası hakkında ‘Müstehcenlik' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi'ne geldi.Gözaltına alınmayan Matiz'in sadece ifadeye çağrıldığı öğrenildi.