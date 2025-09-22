Güncelleme Sonrası Önemli Hata!

Apple'ın yeni iOS 26 güncellemesi, bazı iPhone kullanıcıları için önemli bir sorunu da beraberinde getirdi.Birçok kullanıcı, güncellemenin ardından Face ID'yi artık kullanamadıklarını ve her işlemde şifre girmek zorunda kaldıklarını bildiriyor.Sorunun özellikle iPhone 15 ve iPhone 16 serisi cihazlarda yaygın olarak yaşandığı belirtiliyor.Sorunun yaygınlaşması üzerine Apple, problemin farkında olduğunu ve çözümü kısa süre içinde yayımlayacağı iOS 26.0.1 güncellemesine dâhil ettiğini açıkladı.Apple'ın kalıcı güncellemesini beklemeden önce kullanıcıların deneyebileceği geçici bir çözüm yolu bulunuyor.Bunun için öncelikle telefonu zorla yeniden başlatmanız ve ardından Face ID ayarlarını sıfırlayarak yeniden kurmanız gerekiyor.Yeniden başlatmak için ses açma ve kısma tuşlarına art arda basıp, ardından yan tuşa basılı tutarak telefonu kapatmanız yeterli.