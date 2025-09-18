Yerli Ve Milli Uçak Motoru Geliyor!

Türkiye'nin havacılık motorlarındaki milli gücü TEI, TEKNOFEST 2025'te gövde gösterisi yaptı. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen festivalde, Türkiye'nin ilk askeri turbofan motoru olan TEI-TF6000, mobil test bremzesi üzerinde ilk kez halka açık olarak çalıştırıldı. Festival ziyaretçileri, yer testleri tamamlanan motorun güçlü sesine tanıklık ederken, TEI motorun festival boyunca her gün çalıştırılacağını duyurdu.TEKNOFEST'in yıldızı TF6000 olsa da, TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, önceliğin art yakıcıya sahip versiyon olan TF10000'de olduğunu belirtti. TF6000 motoru ANKA-3 gibi insansız hava araçlarında görev yapacakken, art yakıcı kabiliyetine sahip TF10000 ise KIZILELMA gibi yüksek hıza ihtiyaç duyan platformlara güç verecek.Akşit, “birkaç yıl içinde piyasaya çıkacak” dediği TF10000'i “Türkiye'nin ilk gerçek savaş uçağı motoru” olarak tanımladı ve bu süreçte ülkemizde daha önce geliştirilmemiş teknolojiler üzerinde çalıştıklarını vurguladı.TEI'nin vizyonu bu motorlarla sınırlı değil. Nihai hedef, milli muharip uçak KAAN'a güç verecek olan TF35000 motoru. Akşit, bu motorun TF10000'in büyütülmüş bir versiyonu olmayacağının altını çizdi. TF35000, 5. nesil bir savaş uçağının gereksinimlerine uygun, tamamen yeni ve çok daha gelişmiş teknolojilerle donatılmış özgün bir tasarıma sahip olacak.Turbofan motorların yanı sıra helikopter motorlarında da önemli adımlar atılıyor. GÖKBEY helikopteri için geliştirilen TS1400 motorunun seri üretime yaklaştığı ve birkaç yıl içinde hizmete gireceği müjdelendi. Ayrıca, GÖKBEY'den daha ağır sınıf bir helikopter için de yeni bir motor projesinin sürdüğü belirtildi. İnsansız hava araçları için Baykar ile geliştirilen güçlendirilmiş PD200 motorunun da teslim edilerek uçuş testlerinin yapıldığı paylaşılan bilgiler arasında yer aldı.