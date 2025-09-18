DEM Parti Salonu Terk Etti!

'Terörsüz Türkiye' süreci devam ediyor...Meclis'te Terörsüz Türkiye için kurulan tarihi komisyon, 11'inci kez bir araya geldi.Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden sivil toplum kuruluşlarını dinlemek üzere toplandı.Toplantıya; Kadim Aşiretler Federasyonu, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu, Medrese Alimleri Vakfı, İslami Tebliğ Tedris İlim Hareketi Adamları Derneği, Doğu-Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu, Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği temsilcileri katıldı.Toplantıda ilk sözü alan Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Derneği (GÜNSİAD) Başkanı Şahismail Bedirhanoğlu, çatışmalı süreçlerin bölge ekonomisinde yarattığı tahribata dikkati çekti.Konuşmalar devam ederken, İslami Tebliğ Tedris İlim Hareketi Adamları Derneği (İTTİHAD) Başkanı Mehmet Bekir Şimşek sert ifadeler kullandı.Şimşek, 'Devletin gücünü eline alarak kimi yapıların yanlışlar yaptığını biliyoruz. Ama aynı zamanda Kürt halkı adına ortaya çıktığını iddia eden PKK'nın da Kürtlere büyük zararlar verdiğini biliyoruz' dedi.Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü:Gerek devlet adına devletin imkanlarını kullanarak suistimal edenler yanlışlar yapanlar olsun gerekse Kürt halkı adına ortaya çıkan yapılar olsun Kürtleri ve Türkleri bir arada tutan o sağlam binaya zarar vermiştir. Kürtlerin yok sayılması, dillerinin inkar edilmesi, bölgenin dağlarına taşlarına 'ya sev ya terk et' yazılması, her sabah okullarda çocuklara 'varlığım Türk varlığına armağan olsun dedirtilmesi. PKK Kürt halkının inancına savaş açmıştır. Onlarca imam bölgede katledilmiştir. Hepsi katledilirken halka ajan, hain hatta asker olduklarını söylediler. Her ne hikmetse bölgede PKK eliyle katledilen bir gayrimüslim çıkmadı. Ben demiyorum onlar öldürülsün. Ama niye özellikle camiler basılıyor, mukadderatlara savaş açılıyor?Şimşek konuşmasının devamında devletin, polisin, askerin ve PKK'nın yaptığını iddia ettiği katliam, şiddet, işkence olaylarını örneklerle anlatınca komisyonda tansiyon yükseldi.Şimşek'e ilk tepkiyi MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız verdi.Yıldız, 'Bakın sizi buraya davet ettik de askere polise devlete hakaret edin diye çağırmadık' dedi.DEM Parti Milletvekili Saruhan Oluç, 'Bu dille barış yapılabilir mi? şimdiye kadar tahammül ettik, siz kandan besleniyorsunuz utanın, kan dökücüler. Allah belanızı versin' diye seslendi.DEM Partilileri CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu sakinleştirmeye çalıştı.Seslerin yükselmesinin ardından DEM Partili komisyon üyeleri komisyonu terk etti.