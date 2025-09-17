Kaçırmaya Çalıştılar! Film Gibi Olay!

İzmir'de polise başvuran iş insanı A.A.'nın yakınları, kendisinden haber alamadıklarını söyleyerek yardım istedi.Yapılan çalışmalarda, A.A.'nın kaçırıldığı ve İstanbul'a götürüldüğü bilgisine ulaşıldı.İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ihbar ulaşması üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.Kaçırılan A.A.'nın önce Bursa'nın Karacabey ilçesine getirildiği, burada İstanbul'dan gelen diğer şüphelilere teslim edildiği belirlendi.Şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasını belirleyen polis, aracı Bağcılar'da park halinde buldu.Yapılan çalışmada şüphelilerin aracı park ettikleri çok yakın bir sitede bulundukları belirlendi.İş insanı A.A.düzenlenen operasyonla kurtarılırken olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına aldı.Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheliler ifadelerinde, A.A.'nın aile üyelerine ait 15 milyon lira alacaklarını tahsil etmeye çalıştıklarını söyledi.Şüpheliler V.A., A.K., O.Y, E.K ve D.K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Şüphelilerden O.Y., E.K. ve D.K. tutuklanırken A.K. ev hapsi, V.A. ise yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.