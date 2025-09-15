Can Holding Soruşturması Ağrı'ya Sıçradı!

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında suç işlemek amacıyla örgütsel faaliyet yürütüldüğü, bünyesindeki şirketlerin dolandırıcılık ve kaçakçılık gelirleriyle finanse edildiği gerekçesiyle Can Holding'e operasyon düzenlendi.Soruşturma kapsamında aralarında Habertürk ve Show TV gibi medya kuruluşlarının da yer aldığı 121 şirkete TMSF tarafından el konuldu.Haklarında gözaltı kararı verilen Devran Çimen, Kemal Çimen, Mehmet Kenan Tekdağ, Devran Can ve Cemal Can gözaltına alınırken holdingin patronlarından Kemal Can, Mehmet Şakir Can, Rumert Onur Can, Murat Can ve Mehmet Kaya adreslerinde bulunamamış ve yakalalama çalışmalarına devam edilmişti.Başsavcılık tarafından titizlikle yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet Kaya adlı şüpheli de Ağrı'da gözaltına alındı ve İstanbul'a getirildi.Operasyonlar sonucu gözaltı sayısı 6'ya yükseldi. Aralarında Mehmet Kenan Tekdağ'ın da bulunduğu 5 şüphelinin Maslak Jandarma'daki işlemleri tamamlandı.Jandarma ekipleri tarafından Kemal Can, Mehmet Şakir Can, Rumert Onur Can ve Murat Can'a yönelik yakalama çalışmaları sürüyor.Jandarma'da işlemleri tamamlanan aralarında Mehmet Kenan Tekdağ'ın da bulunduğu 5 şüpheli adliyeye getirildi. Öte yandan Ağrı'da gözaltına alınıp İstanbul'a getirilen Mehmet Kaya'nın ise Maslak Jandarma'daki işlemleri sürüyor.