Bu Bilgi CHP'yi Çıldırtacak! Ankara'daki 3 Belediye...

CHP'de yaprak dökümü uzun süredir sürüyor.Şaibeli kurultaylar ve yolsuzluk davaları, CHP'li kadroları rahatsız etmiş durumda.Bunun akabinde de birçok belediye başkanı istifa ederek, AK Parti kadrolarına katılmaya başladı.İstifa eden belediye başkanları partisi tarafından yalnız bırakıldığını ve psikolojik baskıya maruz kaldıklarını açıklamalarında belirtirken, gözler 15 Eylül'de görülecek şaibeli kurultay davasına çevrilmiş durumda..Çıkacak karara göre CHP kadrolarında istifaların devam edeceği iddia ediliyor.tv100 canlı yayınında son açıklanan kulis bilgisi de bunu doğrular cinsten.Erdoğan Aktaş'ın moderatörlüğü yaptığı programda konuşan gazeteci Sinan Burhan, 15 Eylül'de çıkacak karar sonrası Ankara'dan 3, Konya'dan 4 ve Samsun'dan bir CHP'li ilçe belediye başkanının daha AK Parti'ye geçeceğini söyledi.Burhan şu ifadeleri kullandı:Ankara'da 3 CHP'li ilçe belediyesi AK Parti'ye geçmek için bekliyor. 15 Eylül'deki davanın sonucu bekleniyor. Buna göre hareket edilecek. Çünkü belediye başkanları yoruldu.Hatta ben size şunu da söyleyeyim: Konya'dan 4 tane, Samsun'dan büyük bir ilçe belediyesinin AK Parti'ye geçmek için beklediğini ben biliyorum.