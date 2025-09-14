Artvin'de Faciaya Davetiye! Hatalı Sollama...

Edinilen bilgiye göre olay, Borçka ile Hopa arasında bulunan jandarma kontrol noktasına yakın bir virajda meydana geldi. Hopa istikametinden Artvin yönüne giden bir tır, sollama yaptığı esnada karşı yönden gelen Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim görevlisi Aşkın Göktürk'ün kullandığı otomobille burun buruna geldi.Araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde, iki sürücünün de ani fren yaparak muhtemel bir facianın önüne geçtiği görülüyor. Olayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü Aşkın Göktürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Bugün muhtemel ciddi bir kazadan Allah'a şükür en küçük bir zarar görmeden kurtuldum. Yer: Artvin-Hopa yolu, jandarma kontrol noktası. Artvin yollarında tır kaynaklı tehlikeler son zamanlarda artmaya başladı maalesef' ifadelerine yer verdi.