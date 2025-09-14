ABD Dışişleri Bakanı Ağlama Duvarı'nda!

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlediği saldırının ardından Tel Aviv'e gitti. Rubio ve eşi Jeanette, havalimanında ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ile İsrailli yetkililer tarafından karşılandı.Ziyareti öncesi gazetecilere konuşan Rubio, Başkan Donald Trump'ın Katar saldırısından memnun olmadığını ancak bunun Washington'un İsrail'e desteğini zayıflatmayacağını söyledi. “Bu konuyu İsrailli yetkililerle konuşmamız gerekecek” ifadesini kullandı.Rubio, Kudüs'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve diğer üst düzey yetkililerle bir araya geldi. Görüşmelerde, Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılması, Gazze'ye insani yardımın ulaştırılması ve Filistin devletine ilişkin gelişmelerin masaya yatırılması bekleniyor.Rubio, Netanyahu ile birlikte Ağlama Duvarı'nda yapılan duaya katıldı.Rubio'nun ziyareti, Birleşmiş Milletler'de Filistin devletinin tanınmasına dair yapılacak kritik oturum öncesine denk geliyor. Bu süreçte giderek yalnızlaşan İsrail'e ABD'den güçlü bir destek mesajı verileceği değerlendiriliyor.Amerikan Axios'un haberine göre, Netanyahu görüşmelerde Batı Şeria'nın ilhakı konusunu gündeme getirecek. İsrail tarafı, Trump yönetiminin ilhaka karşı çıkmayacağını düşünüyor. Ancak ABD'li yetkililer, böyle bir adımın Abraham Anlaşmalarını riske atacağından endişeli.Rubio'nun kşam saatlerinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te, Mescid-i Aksa yakınlarındaki bir kazı alanında düzenlenecek etkinliğe katılması planlanıyor.İsrail'in saldırısı sonrası Katar'ın müzakere rolünü anlamak isteyen Rubio'nun, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşeceği belirtildi. Katarlı yetkililerin, ateşkes ve esir takası için arabuluculuk yapmaya devam edeceklerini aktardığı ifade edildi.Rubio, İsrail'e gitmeden önce ABD'de İsrailli esir yakınlarıyla bir araya geldi. Aileler, Netanyahu ile görüşme taleplerine Başbakanlık Ofisi'nin yanıt dahi vermediğini dile getirdi.