İslam Memiş uyardı! 'Bütün varlıklarınız gidiyor'

Altınları kazanç amacıyla kuyumcuya emanet edenlerin yaşadığı mağduriyetler artıyor… Son olaylar, bu yöntemin ne kadar güvenli olduğunu yeniden tartışmaya açtı.Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş 'Birincisi kar getirisi elde etmek için yani tefecilik modeli. Kişi diyor ki elindeki altınlarını ver, aylık olarak şu kadar getiri veriyorum. Şimdi hesap kitap yapıyorlar. Ben bu altını bugün bozdurduğum zaman, bankaya verdiğim zaman ne kadar mevduat faiz getirim var ve kuyumcu daha fazla miktarda bir getiri taahhüt ettiği için daha cazip geliyor' dedi.Birçok kişinin elindeki altınları kuyumcuya bıraktığı, karşılığında da aylık olarak belirli bir getiri aldığı belirtildi. Ancak uzmanlara göre bu yöntemin yasal olmadığı vurgulandı. Üstelik her an altınlardan olma riskinin de bulunduğu aktarıldı.Memiş 'Kuyumculuk sektörü Ticaret Bakanlığına bağlı ve hiçbir kuyumcunun emanet alma olayı söz konusu olamaz. Yasak. Getiri karşılığında kuyumcuya bırakmış oluyor. 1, 2, 3 gayet aylık olarak getirisini alıyor. Örnek verelim; 2 milyonluk bir altınınız var, ayda 50 bin lira, 50 bin lira aldığınızı düşünün ama günün birinde patlak verdiği zaman bütün varlıklarınız gidiyor' ifadelerini kullandı.Uzmanların; altın emanet etme yönteminin yasal ve güvenli olmadığı yönünde uyarılarda bulunduğu belirtildi. Memiş 'Hiçbir kuyumcunun emanet alma olayı söz konusu olamaz. Yasak' dedi.