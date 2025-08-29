Siyonist alçaklar durmuyor! Yine operasyon...

Ntv'nin haberine göre,İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, güvenlik kabinesi tarafından onaylanan Gazze'yi "tamamen işgal" planı devrede.İsrail ordusu, Gazze Şehri'nde ön operasyonlar ile saldırının ilk aşamalarının başlatıldığını şehrin dış mahallelerinde büyük bir operasyon yapıldığını açıkladı.Ordu ayrıca bir rehinenin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. İsrail basını, rehinenin 7 Ekim 2023'te Hamas tarafından kaçırılan 56 yaşındaki Ilan Weiss olduğunu yazdı.İsrail ordusu, bugün yaptığı ilk açıklamada, geçen ay insani amaçlarla ilan ettiği Gazze'deki sözde geçici günlük “taktiksel ateşkes”in, bugünden itibaren Gazze Şehri için geçerli olmayacağını bildirdi.El Cezire'nin aktardığı açıklamada, "Durum değerlendirmesi ve siyasi kademenin talimatları doğrultusunda, bugün saat 10:00'dan itibaren, askeri faaliyetlerin taktiksel-yerel ateşkesinin, tehlikeli bir savaş bölgesi olan Gazze Şehri bölgesinde uygulanmayacak" denildi.Ordu, Gazze Şeridi'nin en büyük kentsel merkezini ele geçirmek için Gazze Şehri'nin derinliklerine doğru ilerleyerek mahallelerin tamamını yıkıyor ve Filistinli aileleri güvenli bir yere sığınmaktan mahrum bırakıyor.Hamas, Gazze'yi ele geçirme ve kontrol etme kararının savaş suçu olduğunu belirtmişti. İsrail, işgal kararının ardından ağustos ayı başında Gazze sınırına birliklerini yığmaya başlamıştı.İsrail'in işgal planını onayladığı güvenlik kabinesinde, Gazze'de işgalin sona erdirilmesi için 5 şart öne sürülmüştü.Bu şartlar şöyle sıralanmıştı:Hamas'ın silahsızlandırılması, 20'si hayatta olduğu düşünülen 50 rehinenin iade edilmesi, Gazze Şeridi'nin tamamen silahsız hale getirilmesi, İsrail'in Gazze Şeridi'nin tamamını kontrol etmesi, Hamas ve Filistin yönetimine alternatif olacak sivil bir yönetimin kurulması.Plana göre sivillerin tahliyesinin 7 Ekim'e kadar tamamlanması öngörülüyordu. Bu nedenle işgal planının 7 Ekim'de devreye sokulması bekleniyordu.