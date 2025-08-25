  • USD: 40,92 - 40,99
  • EURO: 47,88 - 47,96
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ardahan Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, CHP’den istifa etti

Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ederken Budak, istifa gerekçelerine ilişkin kamuoyuna henüz ayrıntılı bilgi vermedi.

Ardahan Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, CHP’den istifa etti
Ekleme: 25.08.2025 - 15:43 Güncelleme: 25.08.2025 - 15:58 / Editör: Atilla Özbir
Ardahan Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, CHP’den istifa etti
CHP'li belediyelerde yeni istifalar gelmeye devam ediyor.

Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti.

İSTİFA NEDENİ BİLİNMİYOR

Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak'ın istifası, kamuoyunda ve yerel siyasette geniş yankı uyandırdı.

Resmi bir açıklama yapmayan Başkan Budak, istifa gerekçelerine ilişkin kamuoyuna henüz ayrıntılı bilgi vermedi.

20 YIL SONRA KAZANDIRMIŞTI

Gökhan Budak, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Göle'de yaklaşık 20 yıl sonra belediyeyi CHP'ye kazandıran isim olmuştu.

Ardahan Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, CHP’den istifa etti