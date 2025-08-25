Ardahan Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, CHP’den istifa etti

Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ederken Budak, istifa gerekçelerine ilişkin kamuoyuna henüz ayrıntılı bilgi vermedi.

CHP'li belediyelerde yeni istifalar gelmeye devam ediyor.Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti.Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak'ın istifası, kamuoyunda ve yerel siyasette geniş yankı uyandırdı.Resmi bir açıklama yapmayan Başkan Budak, istifa gerekçelerine ilişkin kamuoyuna henüz ayrıntılı bilgi vermedi.Gökhan Budak, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Göle'de yaklaşık 20 yıl sonra belediyeyi CHP'ye kazandıran isim olmuştu.