İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 44'e düştü

İstanbul'da kurak geçen bahar ve yaz aylarının ardından baraj gölü havzalarında her geçen gün doluluk oranları düşüyor.Geçtiğimiz Mart ayında yüzde 80'lere dayanan doluluk oranları İSKİ verilerine göre bugün yüzde 44.08 olarak ölçüldü.ALİBEYKÖY BARAJI YÜZDE 27 KADAR GERİLEDİMart ayında doluluk oranı yüzde 65'e kadar yükselen Alibeyköy barajında da doluluk oranı yüzde 27.63'e kadar geriledi. Baraj gölünde kış aylarında suyla dolu alanlar yeniden kurudu. Birkaç ay öncesine kadar balıkların dolaştığı alanlar çorak araziye dönüştü.8 BARAJDA DOLULUK ORANI YÜZDE 50'NİN ALTINA DÜŞTÜİstanbul'a su sağlayan barajların 8'inde doluluk oranı yüzde 50'nin altına indi. İstanbul'un Terkos Ömerli, Alibeyköy, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Papuçdere baraj gölü havzalarında doluluk oranı yüzde 50'nin altına indi.ISTRANCALAR EN DÜŞÜK BARAJ OLDUİstanbul'da şu an en dolu barajı yüzde 63.17 ile Elmalı barajı oldu. En düşük doluluk oranına sahip baraj ise yüzde 31.38 doluluk oranıyla Istrancalar oldu.BARAJLARDA DOLULUK ORANIİstanbul'un barajlarında doluluk oranları şöyle;Ömerli yüzde 40.87Darlık yüzde 56.07Elmalı yüzde 63.17Terkos yüzde 49.01Alibeyköy yüzde 27.63Büyükçekmece yüzde 44.62Sazlıdere yüzde 39.71Istrancalar yüzde 31.38Kazandere yüzde 26.78Papuçdere yüzde 35.85