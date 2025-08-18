CHP'li İzmir'de çöp krizi! ' Sokaklarımız leş gibi kokuyor'

Buca'da geçtiğimiz haziran ayrında çalışanların iş bırakma eylemi sebebiyle toplanmayan çöpler, o günden sonra kalıcı bir sorun haline geldi. Grev veya iş bırakma eylemi olmamasına rağmen, Buca'nın özellikle kenar mahallelerinde cadde ve sokaklarda çöpler birikmeye devam ediyor. Günlerce toplanmayan çöpler yüzünden vatandaşlar artık kaldırımları kullanamadığı gibi, yollarda burunlarını tıkayarak yürümek zorunda kalıyor. Bir çok bölgede oluşan çöp dağları, koku ve görüntü kirliliğinin yanı sıra hastalık da yayıyor. Kedi ve köpeklerin eşelediği çöpler çevreye saçılırken, Buca'daki bu pis manzaralar Hindistan'ı aratmıyor.Geçtiğimiz hafta tarihi tren yolu hattında yapılan yürüyüş yolunda poz veren Belediye Başkanı Görkem Duman'ın, hizmette ayrımcılık yaptığını öne süren İnönü Mahallesi sakinlerinden İsrafil Bulut, "Mahallemizin halini görüyorsunuz aylardır bu pisliğin içerisindeyiz. Belediye başkanımız her gün sabah yürüyüşüne çıkıyor, gelsin bir de bizim mahallemizde yürüyüşe çıksın. Bakalım kokudan durabiliyor mu? Evimizde kokudan duramıyoruz. Hastalık, sinek gibi sorunlar var. Buna çözüm bulunmasını istiyoruz. Keşke çöp depolama alanlarını kapatmadan önce bir çözüm bulabilselerdi ondan sonra kapatsalardı. İşçilerin eylemi var diye çöp oldu. O bitti çöp depolama alanı krizi oldu. Sürekli bu sorunu çekiyoruz" dedi.Mahalle sakinlerinden Cesim Çalıkılıç ise, "Buca çöplüğünde hepimiz hasta olacağız, buradan göçmek lazım. Bir aydan fazladır burası böyle Haftada bir temizleyip gidiyorlar, çöpten boğulduk. Dışarı çıkamıyoruz. Buca'dan taşınmak lazım" diye konuştu.Konak'ta 1. Kadriye ile Tınaztepe mahallelerinde toplanmayan çöpler, yollara ve kaldırımlara taştı, sıcak havanın da etkisiyle etrafa kötü koku yayıldı.Buca ilçesinin bazı bölgelerinde ise konteynerlerdeki çöplerin alındığı, çevreye taşan atıkların toplanmadığı görüldü.Konak ilçesinde yaşayan Mülkiye Dağhan, yetkililerden uzun süredir devam eden çöp sorununa çözüm bulmalarını beklediklerini söyledi.Dağhan, "Her şey göz önünde. Sokaklarımız leş gibi kokuyor. Her zaman pislik dolu. Mahalleli olarak buraları süpürüyoruz. Belediye bir şey yapmıyor." dedi.Mehmet Sait Duman da kötü koku nedeniyle evde duramadığını belirterek, şunları söyledi:"Aşağı yukarı bir iki aydır bütün sokaklar böyle. Mahalle, bu kokuyla ne yapacak? Allah'tan ekstra ilaç atılıyor. İlaç atılmasa daha çok kokar. Bu çöp kokusuna, pisliğe kim yanaşabilir?"Nizamettin Duman da "1983 yılından beri buradayım, böyle çöp görmedim. Çöpçüler, 'Atılacak yer yok, toplamıyoruz.' diyor. " ifadelerini kullandı.Konuyla ilgili açıklama yapan belediye yetkilileri, Çiğli ilçesindeki Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi'nin mahkeme kararıyla geçen ay kapatıldığını, toplanan çöplerin İzmir Büyükşehir Belediyesince Bergama ve Tire ilçelerindeki alanlara götürüldüğünü ancak uzaklık nedeniyle çöp taşıyan tırların geciktiğini, bunun da toplama işlemini aksattığını belirtmişti.