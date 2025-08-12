İsrailli yarbaydan analiz: İsrail’in Orta Doğu hayalini Erdoğan bitiriyor

İsrail merkezli Maariv gazetesinde emekli Yarbay Amit Yagur, Gazze savaşı devam ederken Türkiye'nin Orta Doğu'daki etkisini artırdığını değerlendirdi.İsrail Savunma Kuvvetleri Planlama Dairesi Stratejik Bölümü ve Deniz İstihbaratı'nın eski kıdemli yetkilisi Yagur, “Erdoğan oyun oynamıyor ve İsrail'in yeni Orta Doğu hayalini bitiriyor” başlıklı dikkat çeken bir analiz yayımladı.Ankara'nın Gazze savaşı sürerken bölgesel düzenin temellerini attığını kaydeden Amit Yagyr, İsrail'in sadece askeri söylemlere sıkıştığını belirtti.İsrail'de gündemin tamamen Gazze Şeridi ve Hamas'a kilitlendiğini ifade eden Yagur, Türkiye'nin yeni ticaret koridorlarıyla İsrail'in hareket alanını daralttığını söyledi.Yagur, “İsrail hiçbir zaman ikili oynamayı bilmedi, Türkiye bu konuda en iyilerden: Bir yandan Müslüman Kardeşler ve Hamas'a ev sahipliği yapan radikal dini ideolojiye sahip bir rejim, diğer yandan ise ABD ile fırsatlar ve yeni düzen dilinde konuşmayı bilen bir NATO üyesi” dedi.İsrail'in “bum güm konuşmaları ve tehdit senaryoları” ile zaman harcadığını belirten Yagur, Türkiye'nin ise sessizce bölgesel pozisyonunu güçlendirdiğini yazdı.Yagur, “Sonuç, şimdilik, açık: Türkiye, İsrail'in aleyhine güçleniyor.” ifadesini kullandı.Türkiye'nin Kuzey Orta Doğu Ekonomik Koridoru ile İsrail'in IMEC projesinin önüne geçtiğini vurgulayan Yagur, “Hafta sonunda Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan anlaşma bu bağlamda esastır ve Türkiye'yi hem Avrupa'ya ekonomik bir çıkış kapısı hem de fırsatlar alanında ABD için istikrarlı ve yardımsever bir müttefik olarak pekiştiriyor.” dedi.Yagur, bu anlaşmanın Zengezur Koridorunu resmileştirdiğini, Orta Asya'yı Türkiye'ye bağlayarak Çin'in Kuşak-Yol projesini durdurduğunu belirtti.Yagur, Hindistan Cumhurbaşkanı Narendra Modi ile Donald Trump arasında yaşanan diplomatik krizin, ABD-Hindistan ticaretini zayıflattığını aktararak bu durumun da Türkiye'ye yaradığını vurguladı.Kıdemli İsrail subayı Amit Yagur, “Hindistan'dan ABD'ye yapılan ihracata çok yüksek (yüzde 50'nin üzerinde) gümrük vergileri konması, Türkiye liderliğindeki kuzey ekonomik ekseninin daha da güçlenmesi anlamına geliyor.” dedi.Türkiye'nin Suriye ile 14 milyar dolarlık altyapı anlaşmaları imzaladığını hatırlatan Yagur, “Askeri alanda danışmanlık ve eğitimin yanı sıra, Suriye hükümeti, yeni bir havaalanı ve Şam'da yeni bir metro sistemi dahil olmak üzere 14 milyar dolarlık projeler için anlaştı.” sözlerini sarf etti.Türkiye'nin Afrika'daki stratejik hakimiyetini derinleştirdiğinin altını çizen İsrailli Yagur, şu satırları kaleme aldı:“Türkiye, Afrika Boynuzu'ndaki stratejik su geçidi üzerindeki hakimiyetini derinleştiriyor: Geçen ay Somali ile askeri işbirliğini güçlendirmek, kapasite oluşturmak ve limanlara yardım etmek için anlaşmalar imzaladı. Somali ile mevcut anlaşmazlık ve İsrail ile ABD'nin ikincisini Somali'den ayrı bir devlet olarak tanıma potansiyeli nedeniyle, Türkiye ile rekabet açık ve görünür hale geliyor.”Ermenistan-Azerbaycan anlaşmasının Türkiye'yi Avrupa'ya ekonomik çıkış kapısı haline getirdiğini belirten Yagur, İsrail'in de artık ekonomik mimari kurma yarışına girmesi gerektiğini öne sürdü.Yagur, analizini şu sözlerle noktaladı:'Sonuç olarak: boşluk yok. Gazze'deki kampanya devam ederken, askeri yardımla ve özellikle ana ekonomik mimarileri yaratarak, savaş sonrası bizi bekleyen yeni Orta Doğu'nun ve bölgesel düzenin temelleri atılıyor. Hafta sonunda Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan anlaşma bu bağlamda esastır ve Türkiye'yi hem Avrupa'ya ekonomik bir çıkış kapısı hem de fırsatlar alanında ABD için istikrarlı ve yardımsever bir müttefik olarak pekiştiriyor.Bütün bunlar, şu aşamada, tamamen askeri-güvenlik konuşmalarına, tehdit senaryolarına ve Gazze cephesine odaklanmış olan İsrail'in aleyhine oluyor ve İsrail'in şimdiden fırsatlar dilinde konuşmaya başlamasını, Hindistan ile ABD'yi yeniden yakınlaştırmasını ve İsrail ile birçok İbrahim Anlaşması ülkesi ve yolda olanlar için ortak bir zemin olan, savaş sonrası Orta Doğu'nun önde gelen ekonomik mimarisini yaratmaya yardımcı olmasını gerektiriyor.”