AFAD açıkladı: 237 artçı sarsıntı meydana geldi

Merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğündeki deprem, çok sayıda Marmara Bölgesi başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Artçı sarsıntıların devam ettiği bölgede, yıkılan binalarda da arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.Balıkesir'deki depremin izleri gün ağarınca havadan görüntülenirken, AFAD ise depreme dair son detayları paylaştı. AFAD, bölgede 237 artçı deprem kaydedildiğini bu depremlerden 10 tanesinin büyüklüğünün 4'ün üzerinde olduğunu açıkladı.Bölgedeki deprem aktivitesi AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından 7/24 saat takip ediliyor.AFAD tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:'10 TANESİNİN BÜYÜKLÜĞÜ 4.0'ÜN ÜZERİNDE'10 Ağustos'ta Sındırgı'da (Balıkesir) meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremden sonra bölgede 237 artçı deprem aktivitesi kaydedilmiş olup, bu depremlerden 10 tanesinin büyüklüğü 4.0'ün üzerindedir.Bölgedeki deprem aktivitesi AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından 7 gün/24 saat takip edilmeye devam edilmektedir.