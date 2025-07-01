İzmir'de dev yolsuzluk operasyonu! CHP'li Tunç Soyer dahil 157 gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu ile Organize Suçlar Bürosu koordinesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu gerçekleştirildi. Düzenlenen eş zamanlı baskınlarda aralarında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 157 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu ile Organize Suçlar Bürosundan sorumlu Başsavcı Vekili Necati Kayaközü uzun süredir gizlilikle ve büyük titizlikle yürüttüğü yolsuzluk operasyonunda bugün düğmeye bastı.Başsavcı Vekili Necati Kayaközü koordinasyonunda başlatılan operasyonda aralarında İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.İzmir Büyükşehir Belediyesi İZBETON ve alt taşeron şirketler eliyle yolsuzluk Sayıştay Raporu, Mülkiye Müfettişi Raporu, Bilirkişi Raporlarına istinaden tespit edildi.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık suçundan şüpheliler hakkında soruşturma yürütüldü öğrenildi.1-Tunç Soyer (İzmir Eski Büyükşehir Belediye Başkanı)2-Şenol Aslanoğlu (CHP İzmir İl Başkanı)3-Barış Karcı(İzmir Büyükşehir Belediyesi Eski Genel Sekreteri)4- Heval Savaş Kaya ( İzbeton Eski Genel Müdürü)5-Ulaş Aydın(Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı)6-Engin Güzel(Buca Belediye Başkan Yardımcısı)7- Özgür Ozan Yılmaz( İzmir Büyükşehir Belediyesi Eski Genel Sekreter Yardımcısı)8-Çağlar Kalkan( İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi)9- Gaffar Karadoğan( İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Başhekim Yardımcısı)10-Gürkan Erdoğan( İzsu Genel Müdürü )11-Mehmet Hanifi Mert Yılmaz( Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı )12-Haydar İzgin( CHP Bornova İlçe Başkan Yardımcısı )13-Övünç Özgen( İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı )14-Fırat Erkol( CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un oğlu )