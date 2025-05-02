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Rize’de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti

Güneysu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Ekleme: 2.05.2025 - 16:28 Güncelleme: 2.05.2025 - 16:30 / Editör: Atilla Özbir
Rize’de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybettiRize'nin Güneysu ilçesine bağlı Gençlik Caddesi üzerinde 49 yaşındaki R. F. idaresindeki cip ile kavşaktan yola çıktığı öğrenilen Süleyman Gür'ün kullandığı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Hafif ticari araç çarpışmanın etkisiyle takla atarak refüjde ters dönerek durabildi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesinde hafif ticari aracın sürücü Süleyman Gür'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Rize’de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti

GÖZALTINA ALINDI

Kaza sonrası cip sürücüsü R.F gözaltına alındı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.