Rize’de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti

Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Gençlik Caddesi üzerinde 49 yaşındaki R. F. idaresindeki cip ile kavşaktan yola çıktığı öğrenilen Süleyman Gür'ün kullandığı hafif ticari araç ile çarpıştı.Hafif ticari araç çarpışmanın etkisiyle takla atarak refüjde ters dönerek durabildi.Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesinde hafif ticari aracın sürücü Süleyman Gür'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.Kaza sonrası cip sürücüsü R.F gözaltına alındı.Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.