Rize’de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
Güneysu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Gençlik Caddesi üzerinde 49 yaşındaki R. F. idaresindeki cip ile kavşaktan yola çıktığı öğrenilen Süleyman Gür'ün kullandığı hafif ticari araç ile çarpıştı.
Hafif ticari araç çarpışmanın etkisiyle takla atarak refüjde ters dönerek durabildi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesinde hafif ticari aracın sürücü Süleyman Gür'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
GÖZALTINA ALINDI
Kaza sonrası cip sürücüsü R.F gözaltına alındı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
Hafif ticari araç çarpışmanın etkisiyle takla atarak refüjde ters dönerek durabildi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesinde hafif ticari aracın sürücü Süleyman Gür'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
GÖZALTINA ALINDI
Kaza sonrası cip sürücüsü R.F gözaltına alındı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.