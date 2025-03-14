Seyyar giyotin iftirasını atmıştı: Özgür Özel, Akın Gürlek'e tazminat ödeneyecek!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 6 ayrı grup toplantısında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik 'seyyar giyotin' ifadesini kullanmıştı. Başsavcı Akın Gürlek'in avukatı aracılığıyla Özel'e yönelik İstanbul Hukuk Mahkemesi'nde açtığı manevi tazminat davasında karar çıktı.Mahkeme Özel'in, 6 ayrı grup toplantısında yaptığı konuşmalar neticesinde dosya başı 80 bin lira olmak üzere işlenmiş yasal faizi hariç toplamda 480 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın da "seyyar giyotin" ifadelerini kullanmış ve hakkında re'sen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma sonucunda Aydın'a, 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçları işlediğinin sabit olduğu gerekçesiyle 2 yıl 2 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.İfadesinde yaptığı video paylaşımının suç teşkil ettiğini düşünmediğini ileri süren Aydın, video içerik itibarıyla Genel Başkanımız Özgür Özel'in sözleri ve Akın Gürlek hakkında medyaya yansıyan içeriklerden ibarettir." diyerek suçlamaları reddederek topu Özel'e atmıştı.