300 bin dolarlık uçan araba yola çıkıyor! İlk test görüntüleri yayınlandı

ABD merkezli Alef Aeronautics, 'Model A' isimli uçan arabasının, Kaliforniya'da gerçekleştirilen test uçuşunda başarılı bir performans sergilediğini duyurdu. Araç tamamen elektrikli olup, hem karada hem de havada hareket edebiliyor. 322 km karayolu ve 177 km uçuş menziline sahip. Hava akışını optimize eden özel tasarımı, stabil bir uçuş gerçekleştirmesine imkan tanıyor.300 bin dolarlık fiyat etiketine sahip Model A, şimdiden 3 bin 300'den fazla sipariş aldı ve yılın son çeyreğinde teslim edilmeye başlanacak. Şirket, daha uygun fiyatlı bir versiyon olan ve dört kişilik kapasiteye sahip Model Z'yi ise 35 bin dolardan satışa sunmayı planlıyor.Alef CEO'su Jim Dukhovny, videonun uçan arabaların sadece bir hayal değil, potansiyel bir gerçeklik olduğunu gösteren bir 'kavram kanıtı' olarak hizmet edebileceğini umuyor.Alef, Temmuz 2023'te ABD Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) şirkete test uçuşlarına başlama izni vermesiyle manşetlere çıktı. Bir buçuk yıl sonra ise bu testlerin ilk görüntüleri geldi. Dukhovny uçan arabaları trafik sıkışıklığını azaltmanın ve seyahati daha verimli hale getirmenin bir yolu olarak görüyor. Ayrıca 'Gökyüzünde otoyollar var' diyerek inovasyon için altyapının zaten mevcut olduğunu söylüyor.Otomobilin hem üretim maliyetinin hem de satış fiyatının pahalı olduğunu belirten CEO, uçan arabayı gelecekte fiyat açısından Toyota Corolla veya Ford Focus ile aynı seviyede veya daha ucuza erişilebilir kılmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.