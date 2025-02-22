Ters yön faciası: 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ters yönden gelen kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 19 yaşındaki bir genç hayatını kaybederken, biri ağır olmak üzere iki kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde gerçekleşen kaza, Antalya-Manavgat D-400 kara yolunda meydana geldi.Antalya istikametinden Manavgat yönüne seyir halinde olan motosiklet, Manavgat yönünden ters yöne girerek kavşağa girmeye çalışan Raşit Çiftçi yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet parçalanırken, üzerinde bulunan 19 yaşındaki Hasan Ali Çalışkan olay yerinde yaşamını yitirdi. Motosiklette bulunan diğer yolcu Halil Can Şık ise ağır yaralandı.Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Şık, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazaya neden olduğu iddia edilen kamyonet sürücüsü Raşit Çiftçi, trafik ekipleri tarafından gözlem altına alındı.