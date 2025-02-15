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Beyaz Gazete
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Tokat’ta kan donduran olay! Baba 17 yaşındaki oğlunu...

Tokat'ta baba N. Akbulut ile oğlu Berat Akbulut arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Oğlunu keserle katleden baba gözaltına alındı.

Ekleme: 15.02.2025 - 14:12 Güncelleme: 15.02.2025 - 14:16 / Editör: Fehmi Öztürk
Tokat’ta kan donduran olay! Baba 17 yaşındaki oğlunu...Baba N.A. ile oğlu Berat Akbulut (17) arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga seslerini duyan mahalle sakinleri, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Tokat’ta kan donduran olay! Baba 17 yaşındaki oğlunu...

Olay yerine giden polis ekipleri, Berat Akbulut'un cansız bedeni ile karşılaştı.

Baba N.A.'nın oğlunu keser ile öldürdüğü iddia edildi. Olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlatırken baba N.A. gözaltına alındı.

Tokat’ta kan donduran olay! Baba 17 yaşındaki oğlunu...