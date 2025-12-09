KIYAMDER’den Gazze’ye 750 Bin Doları Aşan Yardım!

Türkiye merkezli yardım kuruluşu KIYAMDER (Kıymetli Adam Sait Altunbiz İlim Kültür ve Yardımlaşma Derneği), Gazze'deki sivillere yönelik destek çalışmalarını sürdürüyor. Dernek, Şubat–Ekim dönemini kapsayan 9 aylık süreçte bölgeye gıda kolisi, sebze, meyve, ekmek, konserve kurban eti, sıcak yemek, içme suyu, bebek maması, battaniye ve ilaç gibi çeşitli insani yardımlar ulaştırdı.KIYAMDER Başkanı Mehmet Emin Demir, yapılan çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, Gazze'ye ulaştırılan yardım miktarının 750 bin doları aştığını söyledi. Demir, “Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine yönelik desteklerimiz artarak devam edecek. Bölge halkının zor şartlar altındaki dirayetli duruşu hepimize güç veriyor. KIYAMDER ailesi olarak imkânlarımız doğrultusunda onların yanında olmayı sürdüreceğiz” dedi.Başkan Demir, derneğin daha önce Türkiye, Suriye, Gazze, Sudan, Somali ve Afganistan başta olmak üzere yurtiçi ve yurtdışında birçok bölgede insani yardım faaliyetleri yürüttüğünü hatırlatarak, tüm bağışçılara ve gönüllülere teşekkür etti.