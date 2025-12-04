Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! İkinci eylem planı hazırlıkları başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Engelsiz Türkiye Yüzyılı Dünya Engelliler Günü Buluşması'nda konuştu. Başkan Erdoğan, 'Kırılan kalbi onarılmamış, mahzun edilen gönlü alınmamış, gerekli imkan sağlanmamış tek bir engelli kardeşimiz kalmayıncaya dek fedakarca çalışacağız.' dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:Dünya engelliler gününü canı gönülden tebrik ediyorum. Engelli kardeşlerimizle birlikte, kıymetli aileleri ve milletimizin tamamı için hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Hayat yolculuğunda ümitsizliğe asla alan açmayan, örnek olan tüm engellilerimize sevgilerimi iletiyorum.Hem hükümet hem de AK Parti olarak sosyal hizmetler başlığında hamdolsun çok iyi bir karneye sahibiz. Sahadaki tespit ve çalışmalarımızı yaptığımız hukuki ve idari reformlarla desteklemeye devam ediyoruz. Engelli kardeşlerimizin haklarını yalnızca ülkemizde değil uluslararası alanda da güçlü bir şekilde savunuyoruz.Tarihte ne yaparsanız yapın, değiştiremeyeceğiniz hakikatler vardır. Bunlardan biri şudur: Bizi dünyanın diğer milletlerinden ayıran en temel vasfımız insan, adalet ve merhamet merkezli bir medeniyete sahip olmamızdır. Asırlardır düşüncemizin merkezinde daima insan vardır, insanı yaşat ki devlet yaşasın düsturu vardır.Kırılan kalbi onarılmamış, mahzun edilen gönlü alınmamış, gerekli imkan sağlanmamış tek bir engelli kardeşimiz kalmayıncaya dek fedakarca çalışacağız. Engelli vatandaşlarımızın eğitim ve istihdamı bizim için büyük önem teşkil ediyor. Başta özel eğitim okullarımızı yaygınlaştırdık, üniversitelerimizde engelli öğrenci birimleri kurduk.2002'de kamuda sadece 5 bin engelli memur istihdam ediliyordu. Bugün bu sayı, 15 kattan fazla artışla 83 bine ulaştı. Engelli vatandaşlarımıza yönelik ayrımcılığı ortadan kaldırdık.2026-2028 yılları için ikinci eylem planımızın hazırlıklarına başladık. Detaylarını yakında paylaşacağız. Hayırlı - uğurlu olsun. Türkiye Yüzyılı'nı engelsiz yüzyıl yapacağız.