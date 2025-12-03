Köpeğe Çarpmamak İçin Ölümden Döndü!

Malatya'da önüne çıkan başıboş köpeğe çarpmamak için manevra yapan ve refüje çıkan aracın sürücüsü, ölümden döndü.

Başıboş sokak köpekleri sorun olmaya devam ediyor.Bu kez Malatya'da köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, ölümle burun buruna geldi.Malatya-Elazığ karayolu eski şire pazarı mevkiinde Ö.F.Ç idaresindeki plakalı Volkswagen marka otomobil, önüne çıkan başıboş köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.Bu sırada aracın çarptığı köpek telef olurken sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.