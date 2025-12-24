Milli Eğitim Bakanlığı Takibe Aldı! Veliler Şikayetçi...
Milli Eğitim Bakanlığı, fenomen öğretmenlere yönelik inceleme başlattı. Öğrencilerin görüntülerini sosyal medyadan paylaşan öğretmenlerin hesaplarının tek tek kontrol edileceği vurgulandı. Bakanlığın 81 il müdürlüğünden sosyal medyada takipçi sayısı çok olan öğretmen ve yöneticilerin listesini istediği öğrenilirken, mevzuata uymayanlara disiplin cezası verilecek…
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), fenomen öğretmenlere yönelik düğmeye bastı. Edinilen bilgilere göre, bakanlık CİMER ve Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi üzerinden gelen çok sayıda şikayet üzerine yeni bir çalışma başlattı.
TAKİPÇİSİ ÇOK OLAN ÖĞRETMENLER TEK TEK TESPİT EDİLECEK
Bakanlığın aldığı kararın ardından 81 il müdürlüğünden sosyal medyada takipçi sayısı çok olan öğretmen ve yöneticilerin listesinin istendiği açıklandı.
Öyle ki listedeki isimlerin sosyal medya hesaplarına yönelik inceleme başlatılacak. NTV'de yer alan habere göre; inceleme sonucunda, yönetmeliğe uygun davranmadığı belirlenen öğretmenler ve yöneticiler hakkında disiplin cezası uygulanacak.
VELİDEN İZİN ALMADAN PAYLAŞMASI YASAK!
Öğretmenlik Meslek Kanunu'na göre öğretmen ve yöneticiler, öğrencilerin görüntüsünü yalnızca velisinden izin alarak paylaşabiliyor. Aksi takdirde, öğrencilere ve eğitim süreçlerine ilişkin ses veya görüntüleri mevzuata aykırı şekilde paylaşan öğretmenlere, 'kınama cezası' veriliyor.
5 YIL BOYUNCA KALACAK
MEB'in incelemesi sonucu mevzuata uymadığı belirlenen öğretmenlere kınama cezası verilecek. Kınama cezaları öğretmenlerin sicil dosyasında 5 yıl boyunca kalacak.