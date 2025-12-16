Yapay Zeka Öğretmenlik Yapacak!

Elon Musk’ın yapay zeka şirketi xAI, El Salvador hükümetiyle işbirliği yaparak, Grok adlı sohbet robotunu ülkenin bir milyondan fazla öğrencisine ulaştırmak üzere bir ortaklığa imza attı. xAI tarafından Perşembe günü yapılan duyuruya göre, önümüzdeki iki yıl içinde, yapay zeka destekli bir eğitim programı çerçevesinde sohbet robotunun 5.000’den fazla devlet okulunda kullanılması planlanıyor.Ancak xAI’ın Grok’u, kamu eğitiminde kullanılmasından ziyade, kendisine “MechaHitler” adını vermesi ve aşırı sağcı komplo teorilerini yaymasıyla daha çok biliniyor. Geçtiğimiz yıl boyunca bu sohbet robotu, çeşitli antisemitik içerikler paylaşmış, “beyaz soykırımı” iddialarını dile getirmiş ve Donald Trump’ın 2020 seçimlerini kazandığını öne sürmüştü.El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, şimdi de müfredat oluşturma görevini bu tartışmalı sohbet robotuna emanet ediyor. Bukele, teknolojiye olan ilgisiyle tanınıyor; ülkesini Bitcoin’i yasal para birimi olarak kabul eden ilk ülke yapmış ve Twitter’ı (şimdiki X) platform olarak kullanan ilk Orta Amerika başkanlarından biri olmuştu.Öte yandan, demir yumrukla yönetmesi ve sınır dışı edilen kişileri El Salvador’un kötü şöhretli Cecot hapishanesine gönderme konusunda Trump ile işbirliği yapmasıyla da biliniyor. Bukele, xAI ortaklığı hakkındaki açıklamasında, “El Salvador sadece geleceğin gelmesini beklemez; biz onu inşa ederiz,” ifadelerini kullandı ve bu ortaklığın “tüm insanlık için oldukça olağanüstü bir şey sunmaya mahkum olduğunu” belirtti. Musk da Perşembe günü Bukele ile olan ortaklığını övgüyle paylaştı.