O Marka Direksiyon Tasarımını Değiştirdi!

Peugeot, deneysel “Hypersquare” isimli direksiyonunu seri üretime taşımak için aktif olarak çalışıyor. Marka, bu köşeli direksiyonu yeni nesil 208 için geliştirilen steer-by-wire (mekanik bağlantısı olmayan direksiyon) sistemiyle birlikte sunmayı hedefliyor.İlk kez 2023'ün başlarında tanıtılan kare direksiyonun üzerinden neredeyse üç yıl geçti. Bu süre zarfında Stellantis çatısı altındaki Peugeot, sistemi yoğun şekilde test etmeye başladı ve hatta bazı gazetecilere direksiyonu bizzat deneme fırsatı verdi.Son dönemde Tesla gibi bazı üreticiler steer-by-wire teknolojisi ve yoke direksiyonu denemeleriyle yeni bir akım başlatı. Peugeot da bu akımı Inception Concept ile benimsedi ve geleceğin iç mekan vizyonunun bir parçası olarak köşeli direksiyonu sergiledi. Marka, geçen ay tanıtılan Polygon Concept ile bu yaklaşımı daha da ileri taşıdı ve yine Hypersquare direksiyona yer verdi.Bu direksiyon ve steer-by-wire sistemi, halihazırda bir E-2008 test aracına entegre edilmiş durumda. Direksiyonun üzerinde dört büyük yuvarlak boşluk bulunuyor. Üstteki iki açıklık hem çeşitli kontrol düğmelerini barındırıyor hem de sürücünün başparmaklarını doğal şekilde yerleştirebilmesini sağlıyor. Corvette C8 ve AMG ONE gibi modeller geçmişte benzer yaklaşımlar sergilemişti. Ancak Peugeot'nun farkı, bu fikri ana akım bir modelde ve bu ölçekte uygulamaya hazırlanması.Alman yayın organı Handelsblatt, sistemi test eden ilk medya kuruluşlarından biri oldu. Yayına göre sürücünün başparmakları direksiyondaki girintilere doğal olarak oturuyor ve beklenenden daha ergonomik bir deneyim sunuyor.Tesla Cybertruck ve Lexus RZ'deki sistemlere benzer şekilde, Peugeot'nun steer-by-wire teknolojisi de hız arttıkça direksiyon oranını değiştiriyor. Park manevraları gibi düşük hızlarda oran yaklaşık 5:1 seviyesine kadar düşüyor; bu da standart bir hidrolik direksiyon sistemine kıyasla yaklaşık üç kat daha hızlı bir tepki anlamına geliyor.Ancak bu çeviklik, alışma süreci gerektiriyor. Handelsblatt'a göre direksiyon, en ufak harekete bile oldukça hassas tepki veriyor ve kısa bir sürüş sırasında test sürücüsü kaldırıma temas etmiş. Hız yükseldikçe ise sistem daha dengeli çalışmaya başlıyor ve sürüş hissi daha doğal hale geliyor.Peugeot'nun sürüş eğitmenlerinden birine göre, yeni 208'de birden fazla direksiyon modu sunulacak. Bu modlardan biri, steer-by-wire sistemine alışmayı kolaylaştırmayı hedeflerken, sportif ayar yüksek hızda daha keskin bir sürüş karakteri sunacak.Marka ayrıca sürücünün yol ile olan fiziksel bağının tamamen kaybolmamasını istiyor. Bu nedenle direksiyon aktüatörünün içine yerleştirilen sensörler, tekerlekler üzerindeki kuvvetleri ölçüyor. Bu veriler, haptik geri bildirim olarak Hypersquare direksiyona titreşim şeklinde iletiliyor. Sonuç olarak Peugeot, direksiyon kavramını kökten değiştirmeye kararlı görünüyor.