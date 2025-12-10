Adli Emanet Soygununda 5 Tutuklama Daha!

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, emanet bürosundaki kasalardan yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.Soruşturma kapsamında Kemal Demir isimli bir şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Öte yandan altınlara çalan Erdal Timurtaş ve eşi Esma Timurtaş ise iki çocuğu ile birlikte İngiltere'ye kaçmış ve haklarında kırmızı bülten talep edilmişti.Başsavcılık tarafından derinleştirilen soruşturma kapsamında firari şüpheli Erdal Timurtaş'ın yakınlarına yönelik 17 adreste 13 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Aralarında Timurtaş'ın kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderinin de bulunduğu 13 şüpheli bugün Büyükçekmece Adliyesi'ne getirildi.Adllyede savcılık sorgularının ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden Ö.K., Z.V., E.İ.S., G.V. ve Y.E.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.T., B.Ç. ve M.S. hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verilirken Y.T., A.T., F.T., A.S. ve D.D. hakkında ise yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı uygulandı.