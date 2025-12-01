Merakla Beklenen Oyundan Sızıntılar!

Rockstar Games'in eski bir çalışanı, oyun dünyasının belki de en çok merak edilen yapımı Grand Theft Auto 6'nın geliştirme sürecine ait bazı erken dönem oynanış görüntülerini sızdırdı. GTA 5'in çıkışından bu yana 12 yılı aşkın bir süre geçerken, serinin hayranları yeni oyunu büyük bir heyecanla beklemeye devam ediyor. Şu anki takvime göre 19 Kasım 2026 tarihinde piyasaya sürülmesi planlanan yapım, sızdırılan bu yeni görüntülerle birlikte yeniden gündemin merkezine oturdu.Sızdırılan video, bir geliştiricinin kişisel demo portföyünde yer alıyor. Görüntülerde, genel bir karakter modelinin bisiklet kiralama istasyonunu kullandığı ve bisiklete binip inme animasyonlarının test edildiği görülüyor. Daha dikkat çekici bir diğer sahnede ise oyunun ana karakterlerinden biri olan Lucia'nın bir kamyonetin kasasından yere atladığı anlar yer alıyor. Bu detay, oyuncuların artık kamyonetlerin arka kasasında yolculuk yapabileceğine ve araç kapasitelerinin artabileceğine işaret ediyor. Söz konusu videoda ayrıca Red Dead Redemption 2, GTA 5 ve Max Payne 3'e ait geliştirme animasyonları da bulunuyor.Rockstar, oyunu ilk kez Aralık 2023'te yayınladığı ve rekorlar kıran bir fragmanla resmen tanıtmıştı. Bu duyuru, serinin HD döneminde ilk kez Vice City'ye döneceğini ve 2007'deki Vice City Stories'den sonra şehri konu alan ilk yeni oyun olacağını kesinleştirmişti. Şirket ayrıca oyunun ana hikayesinde Lucia Caminos ve Jason Duval karakterlerinin yer alacağının sinyallerini vermişti. Sızdırılan görüntüler, oyunun bu atmosferini ve beklenen bazı mekaniklerini doğrulayan nitelikte ipuçları taşıyor.GTA 6'nın seriyi teknik ve içerik anlamında büyük bir adım ileri taşıması bekleniyor. Vice City'nin geçmiş oyunlara kıyasla çok daha derinlemesine çevresel detaylara sahip olacağı ve oyuncuların keşfedebileceği çok daha fazla iç mekan barındıracağı konuşuluyor. Geliştiricilerin, GTA 5'teki aktiviteleri genişleterek avcılık ve tüplü dalış gibi yeni zorluklar eklemesi beklenirken, çatışma mekaniklerinde Red Dead Redemption 2'den ilham alan yenilenmiş bir siper sisteminin kullanılacağı da söylentiler arasında yer alıyor.