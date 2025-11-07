Elon Musk'ın Devasa Maaş Paketi Onaylandı!

Tesla hissedarları, dün gerçekleştirdikleri oylamada, Elon Musk'ın 1 trilyon dolara kadar varan devasa maaş paketini onayladı. Bu karar, Tesla'nın çalkantılı bir döneminde tartışmalı CEO'nun şirkette kalmasını sağlamak amacıyla alındı. Oyların yüzde 75'inden fazlası teklife “evet” dedi.Bu sonuç, Musk'a Tesla üzerinde büyük bir etki alanı kazandırırken, aynı zamanda ona şirket tarihinin en büyük ödeme paketini sağlıyor. Oylamanın kesin sonuçlarının birkaç gün içinde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na yapılacak bir dosyada açıklanması bekleniyor.Geçtiğimiz eylül ayında yönetim kurulu tarafından sunulan bu öneri, Musk'a 423 milyondan fazla ek hisse verilmesini öngörüyor. Böylece Musk'ın Tesla'daki payı mevcut yüzde 15 seviyesinden yaklaşık yüzde 25'e çıkacak. Ancak Musk, tüm ödemeyi alabilmek için bir dizi hedefe ulaşmak zorunda. Bunlar arasında, Tesla'nın piyasa değerini şu anki 1,5 trilyon dolardan 10 yıl içinde 8,5 trilyon dolara çıkarmak, 1 milyon robotaksi hizmete sokmak, 12 milyon ek araç satmak, 10 milyon Full Self-Driving aboneliği ve 1 milyon insansı robot satmak gibi iddialı hedefler yer alıyor.Tesla, oylama öncesinde hissedarlara uyarıda bulunarak bu devasa ödeme paketinin reddedilmesi halinde Musk'ı kaybetme riski olduğunu belirtti. Hissedarlar, bu ödeme planıyla Musk'ın odağını yeniden Tesla'ya çevirmesini sağlamayı amaçlıyor.Ancak bu öneriye büyük yatırımcıların bir kısmı karşı çıktı. Norveç Varlık Fonu'nu yöneten Norges Bank Investment Management, Amerikan Öğretmenler Federasyonu ve New York'taki bazı kamu emeklilik fonları oylamada ret oyu kullandı. Bunun yanı sıra büyük danışmanlık şirketleri Institutional Shareholder Services ve Glass Lewis de planın aleyhinde tavsiye verdi.Musk'ın mevcut 50 milyar dolar değerindeki maaş paketi, geçen yıl Delaware mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Mahkeme, Tesla yönetim kurulunun Musk'tan yeterince bağımsız olmadığına hükmetmişti. Hissedarlar daha önce iki kez aynı paketi onaylamış olsalar da, hakim kararında ısrarcı oldu. Tesla bu kararı Delaware Yüksek Mahkemesi'ne taşımış durumda. Bu süreç, Musk'ın Tesla'nın yasal merkezini Delaware'den Teksas'a taşıma planını da beraberinde getirdi, hissedarlar bu değişikliği de onayladı.Yönetim kurulu, Tesla'nın yapay zeka ve robotik alanında liderliğe adım atmak üzere olduğu mesajını vermeye devam ediyor ve Musk'ın bu süreçteki liderliğini vazgeçilmez olarak görüyor. Fakat şirketin mevcut durumu oldukça kırılgan. Musk'ın Donald Trump'a verdiği destek ve Devlet Verimliliği Departmanı”ndaki görevi kapsamında on binlerce federal çalışanı işten çıkarması ve insani yardım programlarını sonlandırması, ülke genelinde protestolara ve Tesla satışlarında büyük düşüşe yol açtı. Federal elektrikli araç vergi teşviğinin sona ermesi ise satışların daha da düşmesine neden olacak.Musk'ın bu devasa hedeflere ulaşıp ulaşamayacağı belirsizliğini koruyor. Tesla, bu yılın başlarında Teksas'ın Austin kentinde ilk robotaksi hizmetini başlattı, ancak bu proje Musk'ın daha önceki iddialı vaatlerinin gerisinde kaldı. Şirketin 2020'den bu yana piyasaya sürdüğü tek yeni model olan Cybertruck ise tüketici nezdinde başarısız olarak değerlendiriliyor. Başta Çinliler olmak üzere, diğer otomobil üreticilerinin artan rekabeti de Tesla'nın pazar payını küçültüyor.