Tunceli'de fermuar sistemiyle ambulansa yol verildi

Tunceli halkından takdirlik hareket...Tunceli'de 15 Temmuz Şehitler Bulvarı'nda yolda ilerleyen araç sürücüleri, sireni çalarak arkalarından hızla gelen ambulansa fermuar yöntemiyle yol verdi.Sağa ve sola yanaşan araçlar sayesinde ambulans, vakit kaybetmeden hastaya ulaştı.Bu anlara ilişkin görüntüler, ambulanstaki sağlık çalışanları tarafından cep telefonuyla kaydedildi.Görüntüler, İl Sağlık Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından paylaşıldı.Paylaşımda, sürücülerin hassasiyeti sayesinde hastanın zamanında hastaneye yetiştirildiği ifade edilerek şöyle denildi:Tunceli 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekiplerimiz, gelen ihbar üzerine vakaya ulaşmak ve hastayı hastaneye ulaştırmak üzere seyir halindeyken, vatandaşlarımızın örnek bir duyarlılık sergileyerek ‘fermuar sistemi' oluşturması sayesinde hastamız zamanında hastaneye yetiştirilmiştir. Trafik yoğunluğuna rağmen vatandaşlarımızın ambulansın geçişini kolaylaştırmak amacıyla gösterdikleri bu insani ve toplumsal sorumluluk bilinci, sağlık hizmetlerinin etkin ve hızlı bir şekilde yürütülmesine büyük katkı sağlamıştır.Acil durumlarda her saniyenin insan hayatı açısından son derece önemli olduğu unutulmamalıdır. Ambulanslarımızın güvenli ve hızlı bir şekilde ilerleyebilmesi için sürücülerimizin fermuar sistemini uygulaması, hem hasta hem de sağlık personelinin güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. Bu vesileyle; Tunceli 112 Acil Sağlık ekiplerimizin görevlerini en iyi şekilde yerine getirmelerine destek olan, trafik içerisinde örnek bir davranış sergileyen tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyor, bu duyarlılığın tüm toplumda yaygınlaşmasını temenni ediyoruz.