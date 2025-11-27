Fırın Denetiminde Mide Bulandıran Görüntüler!
Kırıkhan ilçesinde zabıta ekipleri tarafından fırınlara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde mide bulandıran görüntüler ortaya çıkarken 2 fırın mühürlendi.
Kırıkhan Belediyesi zabıta ekipleri halk sağlığını tehdit eden işletmelere yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Zabıta ekipleri geçtiğimiz günlerde Kırıkhan kent merkezinde hizmet fırınlara yönelik gece 04.00 sıralarında operasyon gerçekleştirdi.
2 FIRIN MÜHÜRLENDİ
Mide bulandıran görüntülerin ortaya çıktığı fırınlardan 2'si zabıta ekipleri tarafından mühürlenirken fırınların haliyse kamerayla kaydedildi.
MİDE BULANDIRAN GÖRÜNTÜLER
Bir fırında gördükleri böcekler karşısında şaşkınlık yaşayan zabıta ekipleri; kalorifer böceği, gümüş böceği ve karınca başta olmak üzere böcekleri saymakla bitiremedi.
Zabıta ekipleri geçtiğimiz günlerde Kırıkhan kent merkezinde hizmet fırınlara yönelik gece 04.00 sıralarında operasyon gerçekleştirdi.
2 FIRIN MÜHÜRLENDİ
Mide bulandıran görüntülerin ortaya çıktığı fırınlardan 2'si zabıta ekipleri tarafından mühürlenirken fırınların haliyse kamerayla kaydedildi.
MİDE BULANDIRAN GÖRÜNTÜLER
Bir fırında gördükleri böcekler karşısında şaşkınlık yaşayan zabıta ekipleri; kalorifer böceği, gümüş böceği ve karınca başta olmak üzere böcekleri saymakla bitiremedi.