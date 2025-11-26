Karanlık Madde Gizemi Çözülüyor Mu?

Gökbilimciler neredeyse bir asırdır galaksileri bir arada tuttuğu düşünülen görünmez yapı olan karanlık maddeyi arıyor. Bu gizemli maddenin varlığına dair çok sayıda dolaylı kanıt olsa da, bugüne kadar kimse onu doğrudan tespit etmeyi başaramadı. Ancak yapılan yeni bir çalışma, bu konuda nihayet bir ilerleme kaydedilmiş olabileceğini işaret ediyor. Tokyo Üniversitesi profesörü Tomonori Totani, NASA'nın Fermi Gama Işını Uzay Teleskobu'ndan elde edilen verileri kullanarak karanlık maddeden kaynaklandığı düşünülen gama ışını emisyonlarını belirlediğini iddia ediyor.Totani'nin Journal of Cosmology and Astroparticle Physics dergisinde yayınlanan bulguları, bu radyasyonun çarpışan WIMP'ler (zayıf etkileşimli kütleli parçacıklar) tarafından yayıldığını öne sürüyor. Karanlık madde için önde gelen bir aday olan WIMP'lerin, birbirlerini yok ederek gama ışınları yaydığı uzun zamandır tahmin ediliyordu. Totani, 15 yıllık Fermi uydu verilerini kullanarak ve galaktik merkez yerine halo bölgesine odaklanarak bu emisyonları keşfettiğini belirtiyor. Bu bölge, Samanyolu'nu çevreleyen ve yıldızlar ile gaz barındıran geniş küresel bir alandır.Elde edilen gama ışını emisyon yoğunlukları, gökbilimcilerin WIMP yok oluşundan beklediği değerlerle örtüşüyor. Totani ayrıca ölçülen yoğunluktan WIMP yok olma sıklığını da hesapladı ve bu da teorik tahminler aralığında çıktı. Bu durum, karanlık madde WIMP'leri tarafından üretilen bir sinyalin tespit edilmiş olma ihtimalini güçlendiriyor. Ancak uzmanlar bu konuda hala temkinli davranıyor ve bu sinyalin karanlık madde yerine kozmik gürültü veya başka bir yanlış pozitif olabileceği konusunda uyarıyorlar.Konuyla ilgili görüşülen diğer fizikçiler, gama ışınlarının pulsarlardan süpernovalara kadar pek çok farklı kaynaktan gelebileceğini belirtiyor. Tespit edilen gama ışınlarının ayırt edici özelliği, 20 gigaelektronvolt gibi yüksek bir foton enerjisine sahip olmasıdır. Ancak uzmanlar, uzayda bu tür yüksek enerjili gama ışınları üretebilecek nötron yıldızı çarpışmaları gibi başka fenomenlerin de bulunduğunu hatırlatıyor. Wisconsin-Madison Üniversitesi'nden fizik profesörü Dan Hooper, Totani'nin kullandığı verilerin daha önce başkaları tarafından da incelendiğini ancak benzer bir emisyon fazlalığına rastlanmadığını ifade ediyor.Hooper ayrıca, Totani'nin galaktik merkezin 10 derece yakınındaki hiçbir yere bakmadığını, bunun da sonuçları etkilemiş olabileceğini düşünüyor. Çünkü fizikçiler karanlık madde sinyalinin büyük bir kısmının galaktik merkezden gelmesini bekliyor. Totani de bu gama ışınlarının kesinlikle karanlık maddeden kaynaklandığını söylemek için henüz çok erken olduğunu, ancak bunun bugüne kadar bilinen en umut verici aday radyasyon olduğunu vurguluyor. Kesin kanıt için gökyüzünün diğer bölgelerinden de aynı parametrelerle gama ışınlarının tespit edilmesi gerekiyor.