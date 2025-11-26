Bursa'da Çocukların Bayrak Hassasiyeti!
Bursa'da direkte rüzgar nedeniyle katlanan Türk bayrağını fark eden üç çocuk, büyük bir duyarlılık örneği gösterdi.
Bursa'da sokaktan geçen üç çocuk, direkteki Türk bayrağının rüzgârın etkisiyle tamamen katlandığını görünce hemen harekete geçti.
Bayrağa zarar gelmemesi için temkinli davranan çocuklar, sırayla direğe tırmanarak bayrağı açmaya çalıştı.
BAYRAK YENİDEN DALGALANDI
Çocukların çabası kısa sürede sonuç verdi.
Birkaç denemenin ardından bayrağı başarılı şekilde açan çocuklar, Türk Bayrağı'nın yeniden gururla dalgalanmasını sağladı.
GÖREN TAKDİR ETTİ
O anlar kameraya anbean yansırken, çocukların cesur hareketi vatandaşlar tarafından takdir edildi.
