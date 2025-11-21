Vicdanlı Sürücü Duygulandırdı!

Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada yaralanan ve çarpıştığı otomobilin sürücüsü ile çocuğunun paniklediğini görünce kendi acısını bir kenara atan motosiklet sürücüsü, "Ablam korkma. Ben iyiyim. Kolum bacağım ağrıyor sadece, çocuğa su içirin. Her şeyden önemlisi çocuk" ifadelerini kullandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Yayla Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde meydana gelen kazada, Barbaros Caddesi'nden gelip Remzi Güven Caddesi istikametine gitmekte olan Mümin Ş.'nin kullandığı motosiklet, 2545. Sokak kesişimine geldiğinde Rümeysa A.'nın kullandığı otomobille çarpıştı.Olayda, kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralı motosiklet sürücüsünün yardımına koştu.Durumun 112 Acil çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Bu sırada yerde acı içerisinde kıvranan motosiklet sürücüsü, çarpıştığı otomobilin sürücüsü ve küçük çocuğunun ağladığını fark edince kendi acını bir kenara bıraktı.Mümin Ş., 'Ablam korkma. Ben iyiyim. Kolum bacağım ağrıyor sadece, çocuğa su içirin. Her şeyden önemlisi çocuk.' diyerek durumunun iyi olduğunu, panik yapmamalarını istedi.O anlar cep telefonu kamerasına yansırken Mümin Ş., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.