İşten Çıkarılınca Kriz Geçirdi!

İstanbul Arnavutköy'de iş yerinde yaşanan tartışmanın ardından işine son verilen genç kız, sinir krizi geçirdi.Ardından yöneticilerle genç kız arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek caddeye taştı.Bu sırada genç kızın yakınları da olay yerine geldi.Aile üyeleri ve yöneticiler arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.Cadde üzerinde yaşanan arbede çevrede paniğe neden oldu.Bölgeden geçen devriye halindeki polis ekibi, olaya müdahale ederek tarafları ayırdı.Taraflar, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.Yaşanan kavga ve sinir krizi anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntülerde; tarafların tartıştığı, kalabalığın büyüdüğü ve polis ekibinin olay yerine gelerek müdahale ettiği görülüyor.