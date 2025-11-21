  • USD: 42,28 - 42,36
Arnavutköy'de yaşanan tartışmanın ardından işine son verilen bir genç kız sinir krizi geçirdi. İş yeri yöneticileriyle başlayan tartışma caddeye taşarken olay yerine gelen aile bireyleri de kavgaya karıştı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

21.11.2025
İşten Çıkarılınca Kriz Geçirdi!İstanbul Arnavutköy'de iş yerinde yaşanan tartışmanın ardından işine son verilen genç kız, sinir krizi geçirdi.

Ardından yöneticilerle genç kız arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek caddeye taştı.

SÖZLÜ TARTIŞMA ALEVLENDİ

Bu sırada genç kızın yakınları da olay yerine geldi.

Aile üyeleri ve yöneticiler arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

TARAFLAR, EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Cadde üzerinde yaşanan arbede çevrede paniğe neden oldu.

Bölgeden geçen devriye halindeki polis ekibi, olaya müdahale ederek tarafları ayırdı.

Taraflar, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

KRİZ ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan kavga ve sinir krizi anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde; tarafların tartıştığı, kalabalığın büyüdüğü ve polis ekibinin olay yerine gelerek müdahale ettiği görülüyor.