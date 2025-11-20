Türkiye'de Altyapı Kışa Hazırlanıyor!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olan Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), ülke genelindeki elektrik iletim altyapısının kesintisiz ve güvenli işletilmesini sağlamak amacıyla helikopter destekli çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmalar, özellikle kış aylarında hatlarda kar ve buz yükü nedeniyle meydana gelebilecek kesintilerin önüne geçmek amacıyla sonbahar aylarında yoğunlaşıyor. Türkiye'de ve yurt dışında özel eğitim alan 25 kişilik uzman ekip, 154 bin ile 400 bin volt seviyesindeki yüksek gerilim hatlarında dönüşümlü olarak görev yapıyor.Ekipler, özel halatla helikoptere bağlanan sepet içinde elektrik hatlarının zamanla yıpranan arıtıcı, damper, ikaz küresi ve bağlantı elemanlarının bakım, onarımlarını yapıp değişimlerini gerçekleştiriyor. Bu çalışmalar sırasında; hava koşulları, hat gerilimi ve rüzgar etkisi gibi değişkenler sürekli olarak takip ediliyor. Bu sayede hem personel güvenliği sağlanıyor hem de hatların işletme sürekliliği en üst düzeyde korunuyor.Uluslararası standartlarda yürütülen bu operasyonlar sırasında enerji akışının kesilmesine gerek kalmıyor. Hatların işletme güvenliği artarken bakım süreleri önemli ölçüde kısalıyor. Bugüne kadar Türkiye genelinde yaklaşık 60 bin bakım, montaj ve onarım operasyonunu başarıyla tamamlayan ekipler, zaman ve iş gücü verimini artırıyor.