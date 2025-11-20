Tesla'nın Türkiye Stratejisi Belli Oldu!

Elektrikli otomobil devi, Tesla Model Y Türkiye pazarındaki varlığını güçlendiriyor. Marka, popüler SUV modelinin ailesine iki yeni üye daha eklediğini resmen duyurdu. Bu yeni hamle ile kullanıcılar artık daha fazla çeşitliliğe sahip olacak.Şirket, Türkiye'deki müşterilerine hem yüksek performans hem de uygun fiyatlı seçenekler sunmayı hedefliyor. Bu kapsamda Model Y Performance ve Yeni Model Y Standard versiyonları satışa çıkıyor. Siparişler doğrudan markanın envanter sayfası üzerinden verilebilecek.Satış başlangıç saatleri ise şu şekilde belirlendi:Model Y Performance: 20 Kasım Perşembe – 18.30Yeni Model Y Standard: 21 Kasım Cuma – 18.30Gigafactory Berlin-Brandenburg fabrikasında üretilen yeni Performance modeli, serinin en güçlüsü olarak öne çıkıyor. Bu araç, hız tutkunları için özel olarak tasarlandı. Ayrıca günlük kullanım konforundan da ödün vermiyor.Aracın dış tasarımında önemli yenilikler bulunuyor. Yüksek hız için geliştirilen tamponlar ve 21 inçlik yeni jantlar dikkat çekiyor. Kırmızı fren kaliperleri ve karbon fiber spoyler ise sportif duruşu destekliyor.İç mekanda ise sürücüleri karbon fiber kaplamalar karşılıyor. Ön tarafta elektrikli bacak uzatma desteğine sahip koltuklar yer alıyor. Ayrıca yeni 16 inçlik dokunmatik ekran, önceki modellere göre daha yüksek çözünürlük sunuyor.Teknik veriler performansın hakkını veriyor:Güç: 460 beygir0-100 km/s hızlanma: 3,5 saniyeMenzil: 580 km (WLTP)Marka, elektrikli araçları daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlıyor. Model Y Standard, bu hedefin en önemli parçası olarak karşımıza çıkıyor. Bu model, uygun fiyatı modern özelliklerle birleştiriyor.Araç, 534 kilometreye varan menziliyle sınıfının liderleri arasında yer alıyor. Ayrıca 100 kilometrede sadece 13,1 kWh tüketim değeriyle yüksek verimlilik sağlıyor. İç mekanda ise yumuşak dokulu ve dayanıklı yeni kumaş koltuklar kullanılıyor.Standart donanımda Autopilot özelliği de bulunuyor. Bununla birlikte araç, uzaktan güncelleme (OTA) desteğiyle teknolojisini her zaman güncel tutuyor.Türkiye pazarında satışa sunulan modellerin fiyatları da belli oldu. Model Y Performance için başlangıç fiyatı 4.418.400 TL olarak açıklandı. Bu modelin ilk teslimatları kasım ayı sonunda yapılacak.Daha uygun fiyatlı Model Y Standard ise 2.349.300 TL'den başlayan fiyatlarla listeleniyor. Bu versiyonu tercih edenler araçlarını aralık ayı ortasında teslim alabilecek.Yeni Model Y Standard'ı yakından incelemek isteyenler için fırsatlar sunuluyor. 22 Kasım Cumartesi gününden itibaren belirli noktalarda test sürüşü yapılabilecek. Bu lokasyonlar şunlardır:Ankara: Tesla Armada AVM (Söğütözü)İstanbul: Tesla Meydan AVM (Ümraniye)İstanbul: Tesla Ferkoline (Kağıthane)İstanbul: Tesla Akbatı AVM (Bahçeşehir)İzmir: Tesla Center (Bayraklı)