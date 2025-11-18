Yunanistan'da Türk Korkusu!

Türkiye'nin yükselen savunma sanayisi Yunanistan'ı tedirgin etmeye devam ediyor. Yunan basınından in.gr haber sitesi, 'Türkiye savunma sanayi ihracatında gaza basıyor' başlıklı dikkat çeken haberinde, Ankara'nın, son yıllarda savunma sanayisine yaptığı yatırımları hızlandırırken, bu alanı hem dış politikada bir güç unsuru hem de önemli bir gelir kaynağı olarak konumlandırdığını bildirdi.Yunan haber sitesi, Türkiye'nin NATO içindeki konumunu etkin biçimde kullanarak ulusal savunma sanayisini geliştirdiği, bu durumun Atina için endişe verici olduğunu vurguladı.Haberde, Türkiye'nin savunma sanayisinin Yunanistan ile kıyaslanamayacak bir durumda olduğunun altı çizildi.Yunan haber sitesi, Türkiye'nin yerli silahlar ürettiği kadar ihracat rekorları kırdığını da belirtti.Habere göre, Türk savunma sanayine yapılan yatırım, Türkiye için hem uluslararası ilişkilerde etkinlik sağlayan bir araç hem de önemli bir gelir kaynağı.Yunan haber sitesi, Ankara'nın savunma sanayi ürünü ihracatını artırdığını belirterek, 'Türkiye'nin silah ihracatı 111 ülkeye 7,1 milyar doların üzerine çıkmış durumda ve hedef, önümüzdeki yıllarda 10 milyar dolar sınırını aşmak.' ifadelerini kullandı.Haberde, Türkiye'nin, Avrupa'nın savunma mimarisinde pay alma konusunda uzun süredir hazırlıklı olduğu ve Ankara'nın Avrupa'nın yeniden silahlanma ihtiyacına çözüm sunabilecek bir aktör olduğu vurgulandı.Yunan haber sitesine göre, Türkiye Avrupa Birliği (AB) şirketleriyle sistem geliştirme ve üretiminde güvenilir ve istikrarlı bir ortak.Haberde, Türkiye'nin yükselen savunma sanayisi karşısında Atina'nın geri düşülen noktaları telafi etmek için adımlar atmaya hazırlandığı belirtildi.