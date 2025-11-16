İyi Partili Başkanın Şatafatlı Sofrası!

Sosyal medyanın konuştuğu görüntüler...Kayseri'de hem esnaflığı hem de müşterilerine kendi elleriyle hazırladığı bol kahvaltılarla sosyal medyada ünlenen iş adamı, bu kez siyasi bir konuğu ağırladı.İyi Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Kayserili esnafı iş yerinde ziyaret ederek sabah kahvaltısına misafir oldu.Ancak Rasim Arı'nın Kayseri'de lüks bir oto galeride yaptığı kahvaltı, sosyal medyada büyük tartışma yarattı.Lüks araçların yer aldığı mekânda çekilen görüntüler, kısa sürede yayılarak binlerce kullanıcı tarafından yorumlandı.Görüntülerde Arı'nın, 'Nasıl acıktım. Dün sabahtan beri kahvaltı yapmıyorum senin kahvaltın için.' sözleri duyulurken, bu ifade de tartışmayı daha da büyüttü.Her ürünün abartılı şekilde kilolarca tabaklara yerleştirildiği kahvaltı sofrasında; pastırma, janbonlar, çok sayıda farklı türde peynir ve et ürünü yer aldı.Kimi sosyal medya kullanıcıları durumu normal karşılarken çok sayıda kişi, ekonomik koşullara dikkat çekerek bir belediye başkanının böyle bir ortamda bulunmasını eleştirdi.Görüntülere ilişkin Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi.