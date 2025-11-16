İmamoğlu İddianamesinden Şok Detaylar! 50 Milyon Dolar...

Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'ne yönelik 105'i tutuklu 402 şüpheli hakkında hazırlanan 3 bin 809 sayfalık iddianamede yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. 161 milyar liralık kamu zararının oluştuğuna dikkat çekilen iddianamede 143 eylem tek tek anlatıldı.Ekrem İmamoğlu'nun 'Her şeyim şeffaf' diyerek açıkladığı mal bildirim beyanında yer almayan Sarıyer Emirgan'daki yaklaşık 1.5 milyar TL (50 milyon dolar) değerinde 3 lüks villası da iddianamede yer buldu.Ali Nuhoğlu'nun, örgüte üye olduğu vurgulanarak, İmamoğlu'nun talimatları doğrultusunda kamu ihalelerinden elde edilen gelirlerin yönlendirilmesi ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin meşrulaştırılması faaliyetlerinde aktif rol aldığı kaydedildi.Ali Nuhoğlu'nun sahibi olduğu Nuhoğlu İnşaat'ın İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararına göre 5 Ekim 2018'de konkordato ilan ettiği ancak ekonomik olarak zor durumdayken örgüt içerisindeki usulsüz ihaleler sayesinde ciddi miktarda zenginleşme yaşadığı iddianamede anlatıldı.Nuhoğlu'nun 25 Mart 2021'de kurduğu Güllüce Tarımcılık Sanayi ve Ticaret AŞ aracılığıyla, herhangi bir ticari geçmişi ve faaliyet konusu bulunmamasına rağmen 13 Nisan 2021'de Sarıyer'de 3 adet lüks villayı 31 milyon liraya satın alındığı ve bu bedelin kaynağının İstcon İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ üzerinden sağlandığı iddianamede belirtildi.Ali Nuhoğlu'nun usulsüz bir şekilde ihalelerden elde ettiği suç gelirini sisteme dahil ettiği ve şirketi Güllüce Tarımcılık AŞ'nin İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi AŞ'ye devrettiği iddianamede yer aldı. Söz konusu devir bedelinin ise 48 milyon lira olarak gösterildiği, ancak fiilen 15 milyon lira tutarında ödeme gerçekleştirildiği aktarıldı. Böylelikle lüks villalar İmamoğlu İnşaat'a sadece 15 milyona devredilmiş oldu.Ali Nuhoğlu'nun 1 Haziran 2025 tarihli ifadesinde de villaların alınması ve devri sürecinin örgüt lideri Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi ve yönlendirmesi dahilinde gerçekleştiğini, kendisine yapılan 15 milyonluk üç çek ödemesinin aslında tadilat masraflarına ilişkin olduğunu, bu suretle villaları bedelsiz olarak devrettiğini açıkça itiraf ettiği iddianamede dikkat çekti.MASAK raporuyla desteklenen para transferine göre; söz konusu ödemelerin tarihsel sıralaması incelediğinde bu para akışının Kiptaş AŞ tarafından İstcon AŞ'ye yapılan 199 milyon 500 bin lira tutarındaki avans ödemesiyle doğrudan örtüştüğü belirtildi.