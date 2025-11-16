Hamas'tan Dünyaya Çağrı! ' Trajediyi Durdurun '

Soykırımcı İsrail'in yerle bir ettiği Gazze Şeridi'ndeki yüz binlerce Filistinli, kış mevsiminin de gelmesiyle zorlu şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor. Ateşkes, iki yıllık soykırımı sona erdirmiş olsa da geride 69 binden fazla Filistinlinin öldüğü, sivil altyapının yüzde 90'ının yok olduğu bir Gazze bıraktı.10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes şartlarını yerine getirmeyen İsrail, yardımları engellediği için bölgedeki insani dram her geçen gün derinleşiyor. Yüz binlerce Filistinli, açlık, hastalık ve bombardımanın yıkımıyla sürdürdükleri mücadelenin yanına bu kez de yağmur altında hayatta kalma savaşı eklemek zorunda kaldı. Sığındıkları derme çatma çadırlar bölgeyi vuran fırtına ve yağışa dayanamayarak çöktü. Aileler açıkta kaldı.Çadırda yaşayan Muhammed el-Caruşe 'Bir soykırım atlattık, şimdi yeni bir savaş yaşıyoruz' dedi. Caruşe, durumun 'dayanılmaz' olduğunu vurguladı. Gazze'deki insani trajediye dikkat çeken Hamas, uluslararası topluma ve ateşkes anlaşmasının garantörlerine çağrıda bulundu.Açıklamada 'Anlaşmanın garantörlerini, Birleşmiş Milletler, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nı, Gazze'ye insani, tıbbi ve barınma malzemelerinin gönderilmesi için acilen harekete geçmeye çağırıyoruz' denildi. Hamas Sözcüsü Hazim Kasım ise 'Gazze Şeridi halkı, ilan edilen ateşkese rağmen, zorlu yaşam koşulları altında yardımlar kısıtlanarak soykırım savaşına maruz kalıyor' ifadesini kullandı.