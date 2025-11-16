Elektrikli Ağır Vasıta Pazarının Lideri!

Diğer yarı römork markaları gecikmeleri ve kaçırılan son teslim tarihlerini basın bültenlerinin ve sahte güncellemelerin arkasına saklarken, Volvo Trucks hem yüksek pazar payı hem de on yıl içinde %8.200 büyüme gösteren sertifikalı bayi ağı sayesinde, kendini ağır hizmet elektrikli araç (EV) pazarının lideri olarak konumlandırıyor.Temmuz 2021'de Fontana'daki TEC Equipment ile tek sertifikalı EV bayisi olarak yola çıkan Volvo Trucks'ın Bataryalı Elektrikli Araç (BEV) satış ağı, hızla genişleyerek 33 ABD eyaleti ve 4 Kanada eyaletinde 83 sertifikalı lokasyona ulaştı. Kısa süre önce programa dört yeni bayi grubu daha katıldı ve ek olarak 13 bayi daha sertifikasyon sürecinde bulunuyor.Bu bayi ağı, Volvo Trucks'ın küresel pazarda lider bir konuma gelmesine ve son beş yılda Kuzey Amerika elektrikli kamyon segmentinde %30'dan fazla pazar payını korumasına yardımcı oldu.Volvo Trucks Kuzey Amerika Başkanı Peter Voorhoeve, bu kilometre taşına ulaşmanın “müşterilerimizin sürdürülebilir taşımacılığa olan bağlılığının ve bayi ağımızın onları her adımda destekleme özverisinin bir kanıtı” olduğunu açıkladı. Voorhoeve, pazar koşullarının yavaş ilerlediğini kabul ederken şunları ekledi:“Sıfır emisyona giden yol, yavaş ilerleyen pazar koşullarıyla şekilleniyor. Biz, sıfır emisyon çözümlerini, iklim etkisi azaltılmış yakıt verimli içten yanmalı motorlarla birleştirerek içinde yaşamak istediğimiz bir dünya yaratma vizyonumuza bağlı kalmaya devam ediyoruz. Bu çözümler, sürdürülebilirliğin uygun fiyatla buluştuğu müşterilerimiz için işe yarayacak.”Şimdiye kadar, bu bayiler tarafından 700'den fazla bataryalı elektrikli yarı römork (küresel çapta 5.700'ün üzerinde) piyasaya sürüldü. Bu kamyonlar, 20 milyondan fazla sıfır emisyonlu kilometre yol kat etti ve tahmini 34.000 metrik ton CO2'nin atmosfere salınmasını önledi. Bu, 7.000'den fazla binek otomobilin çevreye verdiği zararın engellenmesine eşdeğer bir başarı anlamına geliyor.