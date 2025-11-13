Komşusunu Pencereden Attı!

Fatih ilçesinde komşular arasında çıkan tartışmada bir kişi komşusunu önce darbetti, daha sonra ise binanın camından aşağı attı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Fatih ilçesi Kumkapı'da, korku dolu anlar yaşandı.Edinilen bilgiye göre bir binada, komşular arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine bir kişi, komşusunu binanın penceresinden dışarıya attı.Çatıya düşen şahıs, bir süre sonra ayağa kalkarak çatıda gezindi.O esnada sokak ortasında elinde bıçak olan bir şahıs, binadan çıkan başka birisini kovalamaya başladı.Sokak üzerinde yaşanan o hareketlilik, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.