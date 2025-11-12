Yapay Zeka ve 6G'de Lider Açıklandı!

Çin, teknoloji dünyasındaki konumunu güçlendirmeye devam ediyor. 2025 Dünya İnternet Konferansı'nda sunulan raporlara göre, Çin yapay zeka ve 6G patent başvurularında dünyada liderliğe oturdu. Bu gelişme, ülkenin yeni nesil teknolojilerdeki iddiasını net bir şekilde ortaya koyuyor.Çin Siber Uzay Araştırmaları Akademisi tarafından hazırlanan raporlar, ülkenin dijital altyapıdaki olağanüstü büyümesini vurguladı. Rapora göre Çin, dünya genelindeki aktif yapay zeka patentlerinin %60'ını elinde tutuyor. Bu durum, ülkenin AI teknolojilerine yaptığı devasa yatırımların bir yansıması olarak görülüyor.Yapay zekanın yanı sıra, gelecek nesil iletişim teknolojisi olan 6G'de de Çin'in bariz bir üstünlüğü bulunuyor. Ülke, küresel 6G patent başvurularının %40,3'ü ile bu alanda da ilk sırada yer alıyor. Ayrıca, 2030 yılına kadar Çin'in 6G endüstrisinin yaklaşık 168,5 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşması bekleniyor.Raporlar sadece patent sayılarına odaklanmıyor. Haziran 2025 itibarıyla Çin genelinde 4,55 milyon 5G baz istasyonu kurulduğu ve 5G mobil kullanıcı sayısının 1,12 milyara ulaştığı belirtildi. Bununla birlikte Çin, üst üste 12. kez dünyanın en büyük e-ticaret pazarı olmayı sürdürdü. Ülke nüfusunun %87,9'u çevrimiçi alışveriş kullanıyor.