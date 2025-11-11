Cumhurbaşkanı Erdoğan ' Hedefimiz Bu Yıl 600 Fidan'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Programı'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan açıklamasında, "Tarım ve Orman Bakanım 1 yıl boyunca hedefi 550 milyon tohum ve fidan olarak açıklamıştı. İnanıyorum ki bu rakam 600 milyona çıkacaktır. 81 ildeki fidan dikim alanlarında 1 günde fidan dikme rekorunu da bugün sizlerle kıracağız." ifadelerini kullandı.

81 il 922 ilçede 7'den 70'e birlik olduğumuz bu özel günde yeşil vatan seferberliğine katılmaktan duyduğum memnuniyeti belirtmek istiyorum.11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nün hayırlara vesile olmasını diliyorum. Geleceğimize nefes olmak için bir aradayız. Biz ormanlarımızı sadece ağaç olarak değil, nefes olarak, yaşam kaynağı olarak görüyoruz.Orman yangınlarının riski her geçen yıl artıyor. Yangınlara karşı canla başla mücadele edildi.Tarım ve Orman Bakanım 1 yıl boyunca hedefi 550 milyon tohum ve fidan olarak açıklamıştı. İnanıyorum ki bu rakam 600 milyona çıkacaktır. 81 ildeki fidan dikim alanlarında 1 günde fidan dikme rekorunu da bugün sizlerle kıracağız. Her karış vatan toprağını yeşille buluşturacağız.