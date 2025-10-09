O Sarımsak 557 Bin Liraya Mal Oldu!
Tunceli’de jandarma, doğada yetişen endemik 200 kilogram dağ sarımsağı ele geçirdi; bitkiyi toplayan kişiye 557 bin lira ceza verildi.
Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çemişgezek ilçesi Anıl köyü kırsalında koruma altındaki dağ sarımsağını topladığı iddia edilen kişiyi yakalayarak 200 kilo sarımsak ele geçirdi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerinden gelen ihbar üzerine jandarma ekipleri, bölgede çalışma başlattı. Şüphelinin araçla bölgeden kaçtığı bilgisi üzerine, tüm kaçış güzergahları kapatıldı ve şok yol kontrol uygulaması gerçekleştirildi.
ARAÇTA 200 KİLO DAĞ SARIMSAĞI BULUNDU
Kontrol sırasında durdurulan araçta yapılan aramada, 5 çuval içerisinde 200 kilogram dağ sarımsağı ele geçirildi.
557 BİN LİRA CEZA
Kaçakçılık yaptığı belirlenen şüpheliye 557 bin lira idari para cezası uygulandı.
Endemik bir tür olan dağ sarımsağı, 2019 yılında Coğrafi İşaretli Ürünler Listesi'ne alınmıştı ve bölgedeki doğal denge açısından koruma altında bulunuyor.
